Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı verilen mücadele sıkı tedbirlerle sürerken, ülkede virüsten ölenlerin ve virüse yakalananların sayısındaki artış da devam ediyor.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı verilen mücadele sıkı tedbirlerle sürerken, ülkede virüsten ölenlerin ve virüse yakalananların sayısındaki artış da devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 12, Victoria eyaletinde 1 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayılarındaki düşüşe rağmen ülkedeki en fazla yeni vaka sayısı yine 1284 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla NSW'de kaydedildi.

Sıkı tedbirlerin yarından itibaren kısmen hafifletileceği Victoria'da 510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, tam kapanmanın sürdüğü Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) ise 30 kişi virüse yakalandı.

Yasakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde 1 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletleri, Tazmanya, Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde yeni vaka bildirilmedi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1143'e yükseldi

Delta varyantıyla mücadelenin devam ettiği NSW ve Victoria'da son 24 saat içinde 13 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 1143'e çıktı.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı da bugünkü 1825 yeni vakayla birlikte 82 bin 241'e yükseldi.

Ülkedeki toplam 20 bin 776 aktif vakadan 284'ü yoğun bakımda olmak üzere, 1441 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası sayısı 4 bini geçti

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5'i yurt dışından ülkeye dönenler olmak üzere 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bini aştığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki aktif vaka sayısının da 76 kişinin sağlığına kavuşmasıyla 489'a düştüğünü bildirdi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 14 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.??????????????

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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