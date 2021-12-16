Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor - Haberler
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Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor
AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 2 bin 127'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 2 bin 127'ye çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden Yeni Güney Galler'de (NSW) 1742, Victoria'da 1622, Queensland'da 22, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 11 ve Tazmanya'da bir kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülkede bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 238 bin 945'e yükseldi.

Ülkenin diğer eyaletlerinden son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı bildirilmezken Victoria eyaletinde 9 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle toplam can kaybı 2 bin 127'ye ulaştı.

Bu kişilerden 1436'sı Victoria'da, 643'ü NSW'de, 14'ü ACT'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, biri de NT'de hayatını kaybetti.

Halen 21 bin 399 aktif vakanın bulunduğu ülkede 114'ü yoğun bakımda olmak üzere 625 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Salgına karşı aşılama çalışmalarının sürdüğü Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 89,7'ye, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 93,5'e çıkmış durumda. ???????

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AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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