Avustralya'da Kovid-19'karşı kan inceltici içeren spreyin klinik deneylerine başlanacak

Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nden bilim insanları, kan inceltici içeren burun içi spreyiyle Kovid-19 tedavi etmek için klinik çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bulgulara göre, kan inceltici (heparin) içeren spreyin virüsün etrafını sararak bulaşmasını önlediği ve Omicron gibi varyantlarda da işe yaradığı belirtildi.

Monash Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Monash Üniversitesi, Kovid-19 olan bireyler üzerindeki klinik etkiyi azaltmayı ve bulaşma riskini düşürmeyi amaçlayan bir tedavi olan burun içi heparin (pıhtılaşma önleyici kan inceltici) kullanımını içeren denemede kilit bir rol oynuyor" denildi. Victoria eyalet hükümetinden klinik çalışma için 4.2 milyon Avustralya doları fon sağlandığı ifade edildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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