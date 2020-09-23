Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi

23.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:27
Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi

Avustralyalı yetkililer, ülkenin modern tarihinde hiç bu kadar çok sayıda balinanın karaya vurmadığına dikkat çekiyor.

Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda, kıyıya vurmaları sonrası ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi.

Yüzlerce balinanın mahsur kaldığı körfezin 10 kilometre güneyinde yaklaşık 200 balinadan oluşan kıyıya vurmuş bir sürüye daha rastlandığı bildiriliyor.

Avustralyalı yetkililer, ülkenin modern tarihinde hiç bu kadar çok sayıda balinanın karaya vurmadığına dikkat çekiyor.

İlk grup balina Pazartesi günü tespit edilmişti.

Kurtarma ekipleri, bu gruptaki 380 balinanın kum havuzunda öldüğünü açıkladı. Bu gruptan dün kurtarılan 25 kılavuz balinanın tekrar sığ sulara sürüklendikleri belirtiliyor.

Uzmanlar, kılavuz balinaların kıyıya vurduktan sonra 3-4 gün yaşayabildiğini ve hayvanların sığ sularda olmasının bu süreyi uzatabileceğini, kurtarma görevlilerinin botlarla balinaları derin sulara yönlendirmeye çalıştığını söylüyor.

Neden kıyıya vuruyorlar?

Bilim insanları balinaların neden topluca kıyıya vurduğunu açıklayamıyor.

Avustralyalı vahşi yaşam uzmanı Vanessa Pirotta, bu fenomen için "Tüm dünyada, balinaların kıyıya vurması tam bir gizemdir" diyor.

Balinalar gibi yunuslar da toplu halde kıyıya vurabiliyor.

İkisi de sosyal hayvanlar ve sürüler halinde hareket ediyorlar. Sıklıkla bir lideri takip ediyorlar.

Balinaların, yaralı ya da zorda olan hemcinslerinin başında toplandıkları biliniyor.

Deniz bilimci Kris Carlyon, "Balinaların kıyıya vurmasının pek çok nedeni var. Ama çoğunlukla bir ya da iki hayvanın başı derde giriyor, diğerleri de onların peşinden gidiyor" dedi.





Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Olaf Meynecke, kılavuz balinaların av ve yönlerini ses dalgalarıyla bulduklarını anımsatarak bazı teorilerde kıyıya vurma olaylarının elektromanyetik alanlardaki değişikliklerle ilişkilendirildiğini söylüyor.

Meynecke, bu değişikliklerin güneş fırtınaları ve depremlerden kaynaklı olabileceğini, donanma sonar sistemleri gibi aktif sonar sistemlerinin de yunuslar ve kılavuz balinaların kıyıya vurmasıyla bağlantılandırıldığını belirtti.

Dünya genelinde en çok kıyıya vurma olayı Yeni Zelanda ve Avustralya'da yaşanıyor.

Bu iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda büyük balina kolonileri yaşıyor.

1918'de Büyük Okyanus'ta Yeni Zelanda'ya ait Chatham Adaları'nda bin balina kıyıya vurmuştu. Bunun kayıtlara geçen en büyük kıyıya vurma olayı olduğu belirtiliyor.

Kılavuz balinalar, en fazla kıyıya vuran balina türleri arasında. Bu hayvanların boyları yedi metreye, ağırlıkları üç tona kadar çıkabiliyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 13:05:07. #1.14#
title