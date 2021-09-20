- Avustralya'da inşaat işçilerinin aşı karşıtı protestosu nedeniyle şantiyeler kapatıldı

MELBOURNE - Avustralya'nın Melbourne kentinde inşaat işçilerinin aşı karşıtı protestosu nedeniyle bölgedeki şantiyeler geçici olarak kapatıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan Melbourne kentinde inşaat işçileri, şantiyelerde Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine tepki göstererek, aşı karşıtı protesto düzenledi. Protesto sırasında Avustralya İnşaat, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Birliği'nin Victoria şubesi saldırıya uğrarken, çıkan arbede sırasında kurum binasının ön camı kırıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olayda kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanıldı. Polis çok sayıda kişinin tutuklandığını belirtirken, devlet yetkilileri çatışma nedeniyle şantiyelerin iki haftaya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Saldırıya uğrayan CFMEU, Melbourne ofisine yapılan saldırıyı "şiddetle kınadığını" açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, bazı üyelerin çatışmalar sırasında yaralandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, 23 Eylül Perşembe gününden itibaren inşaat işçilerinin çalışmaya devam edebilmek için en az bir doz aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının isteneceği belirtildi. Son verilere göre ülkede toplam 87 bin Covid-19 vakası kaydedildiği ve bin 167 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.