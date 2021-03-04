Avustralya'da denizanasının soktuğu genç yaşam mücadelesini kaybetti

Avustralya'nın Queensland sahilinde zehirli 'kutu denizanası' tarafından sokulan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Ülkenin Queensland eyaletindeki Cape York Yarımadası'nda yer alan Bamaga kasabasında yüzen 17 yaşındaki bir gencin kutu denizanasıyla temas ettiği bildirildi. Denizanasının sokması sonucu zehirlenen genç, 1 hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FELCE VE KALP DURMASINA NEDEN OLUYOR

Yerel basında çıkan haberlere göre, gencin ölümü 2006'dan beri Avustralya'daki denizanalarının yol açtığı ilk ölüm olduğu belirtildi. Zehir keseleriyle kaplı uzun dikenli dokunaçlara sahip olan kutu denizanasının zehrinin; felce, kalp durmasına ve ölüme neden olabilecek güçte olduğu biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı