Avustralya Büyükelçisinden Başkan Kalaycı'ya ziyaret

11.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:32

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.



Gezi ve açılış programı için Karaman'a gelen Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Büyükelçi Brown'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karaman bir sanayi şehri, Türk Dilinin başkenti ve kaliteli elma üretimiyle bu sektörde adından söz ettiren bir şehir. Karaman aynı zamanda Hz. Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli değerlere ve tarihi yapılara sahip bir turizm kenti. Sayın Büyükelçimizi Karaman'da ağırlamaktan ve bu nazik ziyaretlerinden dolayı mutlu olduk" dedi.



Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ise, Karaman hakkında çok şey duyduğunu, kentin kültürel açıdan çok zengin ve dostane bir şehir olduğunu kaydederek Başkan Kalaycı'ya çalışmalarında başarılar diledi.



Konuşmaların ardından Başkan Savaş Kalaycı ziyaretin anısına Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'a çeşitli hediyeler verdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA