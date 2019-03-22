Avustralya Başbakanı: Türkiye ile Gerginlik Yatıştı, Erdoğan'ın Görüşleri Daha Ölçülü Hale Geldi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Türkiye ile iki gündür devam eden diplomatik gerginliklerin yatıştığını açıkladı. Morrison, "Dün gece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerinin daha ölçülü hale geldiğini The Washington Post için yazdığı yazıda gördük. Bu ölçülü görüşleri tebrik ediyorum." dedi. Türkiye ile Avustralya arasında nesiller boyunca güçlü bağların oluştuğunu söyleyen Morrison, içinde bulunulan sorunlar için de çözüm üretileceğine inandığını belirtti. Erdoğan Avustralyalılar hakkında ne demişti? 19 Mart'ta Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırganın Türkiye ile ilgili görüşlerini yorumlamıştı. Erdoğan, "Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştı. Morrison ise bu açıklamayı, "düşüncesiz, aşağılayıcı ve ülkesi adına rencide edici" olarak nitelendirmişti .