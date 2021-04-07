Avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ölen kişi toprağa verildi

Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına avukatlık bürosunda kurşun yağdıran Ahmet Salih B.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat, Ümraniye'de Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Kartal'da miras konusunda tartıştığı akrabalarına avukatlık bürosunda kurşun yağdıran Ahmet Salih B.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat, Ümraniye'de Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda miras paylaşımı nedeniyle bir araya gelen akrabaların kavgasında şüpheli Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırmış ve 4 akrabasını öldürmüştü. Hayatını kaybeden 4 kişinin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesi tamamlandı. İncelemenin ardından, hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat'ın (63) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Onat'ın cenazesi Ümraniye'de bulunan Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı