Avukatlar kadına şiddet için toplandı

BOLU (İHA) - Bolu'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında avukatlar kadına şiddete karşı açıklama yaptı.

Bolu'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu basın açıklaması düzenledi. Bolu Adliyesi'nde avukatların katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi talep edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır" dedi.

Talepleri de dile getiren Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanun'u, 6284 sayılı Kanun, Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, Aile Hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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