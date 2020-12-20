Avukata, sokak köpeğini vurarak öldürdüğü suçlaması

BURSA'nın İznik ilçesinde bir sokak köpeği, av tüfeği ile başından vurularak öldürüldü. Olaya tanık olduğunu söyleyen Mehmet Barış Altopçu sokak köpeğini, komşusu avukat M.G.'nin tavuğunu boğduğu için vurduğunu iddia etti.

Olay, sabah saatlerinde İznik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, avukat olduğu belirtilen M.G., tavuğunu boğduğu gerekçesiyle sokak köpeğini başından vurarak öldürdü. Olayın ardından, komşusu Mehmet Barış Altopçu duruma tepki gösterdi. Köpeği vuran komşusu M.G.'nin kendisini de tehdit ettiğini iddia eden Altopçu, emniyete gidip suç duyurusunda bulundu.

Evde, kahvaltı sırasında iki el, silah sesi duyduğunu ve bunun üzerine dışarı çıktığını belirten Mehmet Barış Altopçu, "Hayvanın vurulduğunu, yere düştüğünü gördüm. İlk başta bir arabadan ateş edildiğini düşündüm, sonra karşı komşum avukat M.G.'nin, elinde tüfek ile geldiğini gördüm. Hayvanı niye vurduğunu sordum, bana tavuğunu boğduğunu söyledi. 'Bir tavuk için bu hayvanın canına kast edilir mi, bu olacak şey mi?' dedim. Tüfeği bana doğrultup, 'Git başımdan' dedi. 'Beni mi vuracaksın, burası dağ başı mı?' dedim. Sonra evine girdi. Hemen karakola giderek; hem '5199 sayılı kanuna muhalefetten', sokak hayvanını vurduğu için hem de beni, 'ölümle tehdit'ettiğinden dolayı suç duyurusunda bulundum" dedi.Altopçu, komşusunun av tezkeresinin olmasının sakıncalı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Bu tip insanların, ruhsatlı silah taşıması yanlış. Bugün hayvana ateş eden, yarın da 'tavuğumu araba ile ezdi' diyerek insanı vurabilir. Etrafta da bir sürü ev var, o mermi hayvana denk gelmeyip yanlışlıkla bir eve isabet edebilir, hatta bir insanın ölümüne sebep olabilirdi. İnanıyorum ki devletimiz, gerekli bütün işlemleri yapıp elinden av tezkeresiyle silahını alacaktır. Bilindiği üzere av tüfeklerinin arabada taşınırken bile içerisinde fişek bulundurması suç. Mahallede sokak köpeğine ateş edilmesi hiç doğru değil." Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL