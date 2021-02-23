Avukat Mert Yaşar kimdir, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar olayı nedir?
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Avukat Mert Yaşar kimdir, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar olayı nedir?

23.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:11
Avukat Mert Yaşar kimdir, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar olayı nedir?

Avukat Mert Yaşar kimdir, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden ve hakkında soruşturma açılan Mert Yaşar kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Avukat Mert Yaşar kimdir, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar olayı nedir?

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme gelen Mert Yaşar hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Mert Yaşar olayı nedir? Mert Yaşar kimdir?

AVUKAT MERT YAŞAR KİMDİR?

Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır.

1989-1996 yılları arasında Özel Saint-Benoit Lisesinden mezun olmuştur.1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan Yaşar, 2001-2003 yılları arasında Yüksek Lisans yaparak hukuk mezunu olmuştur. Mert Yaşar Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve arabulucuk yapmaktadır. Mert Yaşar, 2012'de Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi'nde Danışma Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda üniversitede Spor Hukuku Eğitmenliği yapmaktadır.

MERT YAŞAR OLAYI NEDİR?

Mert Yaşar sosyal medya hesabından AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım dikkatleri çekti ve siyaset dünyasından birçok isim konu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, paylaşımında "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." İfadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında soruşturma başlattı.

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