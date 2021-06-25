Avukat Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Avukat Feyza Altun biyografisi!
Feyza Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Peki, Avukat Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Avukat Feyza Altun hayatı ve biyografisi nedir?
Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Peki, Avukat Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Avukat Feyza Altun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
AVUKAT FEYZA ALTUN KİMDİR?
Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor.
Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak yer alan Altun, geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.