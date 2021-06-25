Avukat Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Avukat Feyza Altun biyografisi!

Feyza Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Peki, Avukat Feyza Altun kimdir? Avukat Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Avukat Feyza Altun hayatı ve biyografisi nedir?