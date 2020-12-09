Avukat evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avukat evinde ölü bulundu

09.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:56
Avukat evinde ölü bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan avukat Baycan Şahin (63), evinde ölü bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan avukat Baycan Şahin (63), evinde ölü bulundu. Şahin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, bugün Batıelagözlü Mahallesi'de meydana geldi. 2 çocuk babası Baycan Şahin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis, Baycan Şahin'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 


Avukat evinde ölü bulundu
Avukat evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

İlgili Haberler

Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avukat evinde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:00:49. #1.14#
title