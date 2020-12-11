Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı
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Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı

11.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:49
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı

Kocaeli'de, cübbe giyerek, adliye binasına gelip, kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtan dolandırıcı, duruşma sonrası yanına gittiği aileye "Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım" yalanını söyledi. Aileyi dolandırmak isteyen şahıs, ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Dün Kocaeli Adliyesi'nde meydana gelen olayda, avukat cübbesiyle adliyeye gelen S.B, bir süre bina içinde gezindikten sonra kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak, Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya girdi.

BENZER SUÇLARDAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Duruşmanın ardından oğlu cezaevinde kalan ailenin yanına giden S.B, "Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım" yalanını söyledi. Ailenin dolandırıcı olmasından şüphelenip, polise haber vermesiyle S.B, yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Benzer suçlardan 5 sabıka kaydı olduğu öğrenilen S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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