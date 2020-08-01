Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
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Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
01.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:10

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilciler, Kurban Bayramı izninde Avşa Adası'na akın etti. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler vakitlerini denize girerek değerlendirdi. Avşa Adası'ndaki plajlarda adım atacak yerin kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adamız tamamıyla turistlerle dolmuş durumda. Çok anda çok şükür belediyemizin hizmetlerinde sıkıntı olmamakla beraber, akşam saatlerinde çok az da olsa su sıkıntısı görülebiliyor. Belediye olarak önlemlerimizi almış durumundayız. Vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşa'ya davet ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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