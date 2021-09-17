Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı

AA - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Social Active Cycling Team Projesi kapsamında Menteşe'ye gelen 16 yabancı bisikletçi zeybek oynadı, ebru yaptı.

Avrupa Birliği Social Active Cycling Team Projesi kapsamında Menteşe'ye gelen 16 yabancı bisikletçi zeybek oynadı, ebru yaptı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde bir araya gelen bisikletçiler, kentin tarihi dokusunu keşfetti.

Yabancı bisikletçileri ve programın Türkiye ayağı sorumlusu Feridun Ekmekçi'yi karşılayan Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçe hakkında bilgi verdi. Menteşe'de kullanımının artması için belediye olarak bisiklet eğitimi verdiklerini aktaran Gümüş, bisiklet kullanımının insan sağlığına kattığı artılar bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Menteşe Belediyesi halk oyunları eğitmenlerinden kısa süreli ders alan bisikletçiler, zeybek oynadı.

Daha sonra Menteşe Belediyesi ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile ebru yapan bisikletçilere yöresel yemek ikram edildi.

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı

Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan Binali Yıldırım
Magazin Amelia Hamlin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Ali İhsan Su Şans Oyunları Fatma Şahin Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı, ebru yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:34:54. #1.12#