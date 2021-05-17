Avrupa yakasından ev bakıyorlar
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Avrupa yakasından ev bakıyorlar

Avrupa yakasından ev bakıyorlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Avrupa Yakası'na geçmek için düğmeye bastı!

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre;Yıllardır Acarkent'te oturan çiftin Zekeriyaköy'de ev baktığı ortaya çıktı. Önceki gün, bu semtte oturan yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Zekeriyaköy'de bir eve bakarken görülen Beren Saat'in yanında eşi Kenan Doğulu yoktu. 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan çift, bir ara ayrılma noktasına gelmiş, ancak sonrasında evliliklerine devam etme kararı almıştı. Şimdilerde oldukça mutlu görünen çiftin tamamen mi Avrupa Yakası'na taşınacağı, yoksa her iki yakada iki ayrı evde mi oturacağı henüz gizemini koruyor.

Avrupa yakasından ev bakıyorlar

Kaynak: Snob Magazin

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