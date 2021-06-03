Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü
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Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü

Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'ndan Salih Yusuf Yazıcı, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'ndan Salih Yusuf Yazıcı, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada Yazıcı, 68 kilogramda mindere çıktı.

U15 Türkiye Şampiyonluğu da bulunan Yazıcı, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyona sonrası kente dönen genç güreşçi, Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Akay, ata sporu olan güreşin gelişimi ve özellikle genç sporcuların Türk güreşine kazandırılması noktasında gayretle çalıştıklarını belirtti.

Yazıcı da Kayseri Şekerspor ailesinin ferdi olmaktan gurur duyduğunu ve yeni madalyalar kazanmak için çok daha fazla çalışacağını ifade etti.

Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü
Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü
Kayseri Şekersporlu genç güreşçi, Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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