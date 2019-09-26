Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı

26.09.2019 19:45

Avrupa'nın ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymanın gözlem altında tutulması için radar sistemi kuruluyor.



İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğindeki Mont Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik üzerine bir dizi önlem alındı. Euronews.com'da Görüntüle