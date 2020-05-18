Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
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Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, devlet kurumlarına gönderdiği mektupta, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebok'a ilettiğini belirterek federal yetkilileri uygulamayı kullanmama konusunda uyardı.

18.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:37

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlara bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardı.

"WHATSAPP'IN FEDERAL YETKİLİLER TARAFINDAN KULLANIMI MÜMKÜN DEĞİL"

Facebook'a ait olan WhatsApp'ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" uyarısında bulundu.

"UYGULAMA İLE ŞİRKET BİRÇOK BİLGİYE ULAŞABİLİR"

Habere göre Alman yetkili, sonuçta şirketin IP adresine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere veya mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgilerine ulaşabileceğini, uzmanların ise bu bilgiye göre iş, mali durum, hobiler ve hastalıklar gibi bilgileri de dahil ederek kullanıcı profili oluşturabileceğini vurguladı.

KULLANICI VERİLERİ FACEBOOK'A İLETİLMİYOR

Diğer yandan gazeteye konuşan bir WhatApp yetkilisi, kullanıcı verilerinin Facebook'a iletilmediğini ifade etti.

"WhatsApp, mesajların varsayılan olarak şifrelenmiş oldukları için onları okuyamaz" diyen yetkili, mesajların sadece birbirileri ile mesajlaşan kişiler tarafından okunabildiğini, WhatsApp, Facebook ya da diğer kişilerin mesajlara erişimi olmadığını sözlerine ekledi.

Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın

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