Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı
Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.
Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.
Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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