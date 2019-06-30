Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, sıcaklar 7 can aldı

Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan sıcaklar, orman yangınları ve can kayıplarını da beraberinde getirdi.

Son birkaç günde İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle