Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor
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Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor

Strazburg'daki genel oturumda toplanan Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 Aralık itibarı ile göreve başlayacak.

27.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:56
Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı: Komiserler 1 Aralık'ta göreve başlıyor

'daki genel oturumda toplanan (AB) Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı. Yeni Komisyon Başkanı Alman siyasetçi Ursula von der Leyen'in 27 kişilik komiserler listesi parlamenterlerin oyuyla 1 itibariyle göreve başlayacak.


Basit çoğunluk gerektiren ve 751 parlamenterden 707'sinin hazır bulunduğu onaylama sonunda 461 evet 157 hayır ve 89 çekimser oy ile Ursula von der Leyen'in ekibine yeşil ışık yakıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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