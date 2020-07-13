"Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye Karşıtlığı Kaale Alınmamalı" Eurasia Group'un AB-Türkiye İlişkileri Direktörü Emre Peker, AP'deki Türkiye tartışmalarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi.

Eurasia Group'un AB-Türkiye İlişkileri Direktörü Emre Peker, AP'deki Türkiye tartışmalarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi. Peker, "AB içinde Türkiye'ye sert tutumu ile ön plana çıkan kuruluş parlamento oluyor. Ancak asıl yaptırımlar üye devletler veya Avrupa Komisyonu güdümünde ilerliyor" dedi

Kaynak: DailyMotion.com