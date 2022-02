Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova, bağımsızlığının 14. yılını kutladı

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova, kuruluşunun 14. yılını geçit töreniyle kutladı.

Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılında başkent Priştine'de Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve Kosova polisi tarafından resmi geçit düzenlendi. Binlerce Kosovalı tarafından büyük bir coşku ve heyecanla takip edilen tören, Kosova milli marşının okunmasıyla başladı. Kosovalı yetkililer ve yabancı temsilcilerin katılımıyla Rahibe Teresa Meydanındaki gerçekleştirilen törende polis ve askerlerini geçişi meydanı adeta inletti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, geçitten dolayı gurur duyduğunu belirterek asker ve polisin Kosova devletinin en iyi vücut bulmuş hali olduğunu ifade etti. Osmani, "Kosova'nın 14 yıllık bağımsızlığı zaman açısından çok fazla değil, ancak devlet olmanın zor yolunu hatırlamak için hiç de az değil. Önünüzde resmi geçitte yer alan gençler, sadece güvenliğimiz değil, aynı zamanda Kosova topraklarının her köşesinin savunulmasının garantisidir. Bu gençler, uğrunda her gün ve daha çok çalıştığımız yeni devletimizin kimliğidir" dedi. Osmani, her Kosovalının bugün için bir şeyler yaptığını, her birinin Kosova'nın bir devlet olması için çaba harcadığını dile getirerek, "Bu yüzden bugün buradayız ve hayalimizi gerçekleştiren herkesin önünde saygıyla eğiliyoruz. Devlet bir gerçektir" şeklinde konuştu. Osmani, resmi geçitte yer alan Kosova ordusunun Kosova topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

"Kosova, Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlı"

Kosova Başbakanı Albin Kurti de törende yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılı kapsamında Kosova'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Kosova devletinin, tüm vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğu bir devlet olduğunu hatırlatan Kurti, "Kosova, Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik konusunda kararlıdır ve her gün bu konudaki kararlılığımızı kanıtlamak için çalışıyoruz. Avrupa, yaşama ait olma ufkumuz, NATO ise hepimiz için barışın şartıdır" dedi.

17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halihazırda 117 ülke tanıyor. - PRİŞTİNE