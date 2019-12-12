Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon
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Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon

Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi. Bu kararın amacı enflasyon oranının yüzde 2'ye ulaşması

12.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46
Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon

(ECB), yeni başkan başkanlığındaki ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.


ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı; politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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