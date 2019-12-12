Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon
Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi. Bu kararın amacı enflasyon oranının yüzde 2'ye ulaşması
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni başkan Christine Lagarde başkanlığındaki ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı; politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle