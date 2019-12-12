Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon

12.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni başkan Christine Lagarde başkanlığındaki ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.



ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı; politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle