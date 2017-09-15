Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları tamamlandı.

Tüm gruplarda ilk maçların sonuçları belli olurken, C Grubunda bulunan Medipol Başakşehir, Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine 1-0 yenildi. Olympique Marsilya'nın golünü 48'inci dakikada Adil Rami kaydetti.

D Grubu'nda ise Austria Wien, Milan ile karşılaştı. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 7'nci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 de asisit yaparak Milan'ın mücadeleden 5-1 galip ayrılmasında önemli rol oynadı. 

Öte yandan 22.05'te oynanması gereken Arsenal - Köln maçı güvenlik sebebiyle 1 saat gecikmeli başladı. İddiaya göre mücadelenin geç başlamasının sebebinin Kölnlü taraftarların kendileri için ayrılan 2 bin 500 biletin yanı sıra karşılaşma öncesinde Arsenal kulübüne üye olup stadyum gişelerinden bilet almaları gösterildi.

Günün sonuçları şu şekilde:

Kopenhag - Lokomotiv Moskova: 0-0

Zlin - Sheriff: 0-0

Apollon - Olympique Lyon: 1-1

Atalanta - Everton: 3-0

Rijeka - AEK: 1-2

Austria Wien - Milan: 1-5

Hoffenheim - Braga: 1-2

Young Boys - Partizan: 1-1

Dinamo Kiev - Skenderbeu: 3-1

Slavia Prag - Maccabi Tel Aviv: 1-0

Villarreal - Astana: 3-1

Real Sociedad - Rosenborg: 4- 0 

Vardar - Zenit: 0- 5

Vitesse - Lazio: 2- 3

Zulte Waregem - Nice: 1- 5

Hertha Berlin - Athletic Bilbao: 0- 0

Zorya  - Östersunds: 0- 2 

Vitoria: 0 - Salzburg: 3

Kızılyıldız - BATE: 1- 1

FCSB - Viktoria Plzen: 3-0

Hapoel Beer Sheva - Lugano: 2- 1 - İstanbul