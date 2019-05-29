Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu: Ankara ile hiçbir faslın açılması öngörülmüyor

Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini söyleyen Hahn, 'Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle