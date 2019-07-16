Avrupa Komisyonu Başkan adayı Leyen vaatlerini sıraladı

Avrupa Komisyonu Başkan adayı Alman siyasetçi Ursula Von der Leyen, bu sabah Avrupa Parlamentosu'nda vaatlerini sıraladı.

Avrupa Komisyonu Başkan adayı olan Alman Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, bu sabah Fransa'nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) vaatlerini sıralayarak destek istedi. Alman siyasetçi yaptığı konuşmada Avrupa için mücadele etmeye hazır olduğu vurgusunda bulundu.

Fransızca olarak başladığı konuşmasına, 1979-1982 yılları arasında görev yapmış olan AP'nin ilk kadın başkanı Fransız siyasetçi Simone Veil'i anarak giriş yapan Von der Leyen, Avrupa'nın yeniden kadın bir lidere ihtiyacı olduğunu belirtti. AP üyelerine hitaben yaptığı konuşmaya devam eden Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) dünyanın yüzleşmekte olduğu ekolojik tehdide karşı cesur adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Leyen'in vaatleri arasında Avrupa'nın genç nüfusu için daha fazla eşitlik ve olanak sağlanmasının yanı sıra, görev süresi boyunca Avrupa Komisyonu'nda tam cinsiyet eşitliği sağlanacağı sözü yer aldı. Eşitliğe vurgu yapan Alman siyasetçi, "Konseyimde tam cinsiyet eşitliği sağlayacağım. Eğer üye ülkeler yeterli sayıda kadın komisyon üyesi teklif etmezse, yeni listeler hazırlamalarını istemekte tereddüt etmeyeceğim" dedi.

"Hukuk yasaları evrenseldir"

Konuşmasına mülteci krizi ve Akdeniz'de yaşanan tekne kazalarında hayatını kaybeden sığınmacılarla devam eden Ursula Von der Leyen, "Komisyon daima sözleşmenin bağımsız bir koruyucusudur. 'Bayan adalet' kördür. Nerede olursa olsun hukuku nerede saldırıya uğrarsa uğrasın korur. Değerli üyeler, hukukun üstünlüğü evrenseldir, herkese uygulanır. Son 5 yılda 17 binden daha fazla insan Akdeniz'de hayatını kaybetti. Onları korumak bizim görevimiz" diyerek sığınmacılarla ilgili atılacak olumlu adımlara yeşil ışık yaktı.

Leyen, "4 yıl önce 19 yaşındaki bir genci evime almanın mutluluğunu yaşıyorum. Evimize ilk geldiğinde Arapçadan başka dil konuşamayan bu çocuk şu anda Almanca ve İngilizceyi akıcı olarak konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda lise diplomasını da aldı ve birçok kişiye önderlik ediyor. Dahası, bir gün savaş bittiğinde evine dönmek istiyor" sözleriyle konuşmasına devam etti.

Avrupa'nın uluslararası meselelerde daha fazla inisiyatif alması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, eski Irak Devlet Başkanı Fuad Masum'un "Biz daha fazla Avrupa görmek istiyoruz" sözlerinden alıntı yaptı.

Brexit'i unutmadı

Avrupa Birliği kurulduğu günden itibaren ilk kez bir üye devletin birlikten ayrılmak istemesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Von der Leyen, İngiltere'nin Brexit kararı için "Bu pişmanlık duyduğumuz ama saygı gösterdiğimiz ciddi bir karar" dedi.

Konuşmasında birkaç vaat daha sıralayan Von der Leyen, yalnızca Avrupa Komisyonu'nda bulunan yasama yetkisinin bir kısmını AP'ye devretme konusunda bazı girişimlerde bulunacağını belirtti. Buna ek olarak, göç dalgasıyla mücadele için Avrupa'nın sınır güvenliği birimleri Frontex'e yeni polisler alınmasını ve işsizlere yönelik ulusal sigorta programlarını desteklemek için bir AB "reasürans planı" teklif etti. - STRASBOURG

Kaynak: İHA