Avrupa İlaç Ajansı da kas iltihabının mRNA aşılarının 'çok ender görülen' bir yan etkisi olduğunu açıkladı
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BBC

Avrupa İlaç Ajansı da kas iltihabının mRNA aşılarının 'çok ender görülen' bir yan etkisi olduğunu açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı da kas iltihabının mRNA aşılarının 'çok ender görülen' bir yan etkisi olduğunu açıkladı
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kalp iltihabının mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer ve Moderna aşılarının 'çok ender görülen' bir yan etkisi olduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kalp iltihabının mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer ve Moderna aşılarının 'çok ender görülen' bir yan etkisi olduğunu açıkladı.

EMA, bu yan etkinin genç erkeklerde daha sık görüldüğünü aktardı.

Yine de kuruma göre bu aşıların yararları, oluşturdukları riskten çok daha kuvvetli.

Ancak kurum, doktorlara ve hastalara kalp iltihaplanmasının semptomlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu semptomlar arasında göğüs ağrısı, nefessiz kalma hissiyatı, kalbin hızlı ya da güçlü atması bulunuyor.

EMA, perikardit olarak bilinen kalp zarı iltihabı ve miyokardit olarak bilinen kalp kası iltihabı vakalarının görüldüğünü aktardı.

Kurumun çalışmalarına göre 177 milyon Pfizer-BioNTech dozunda 145 miyokardit vakası, 138 perikardit vakası görüldü.

20 milyon Moderna dozunda ise 19 miyokardit ve 138 perikardit vakasına rastlandı.

5 kişi hayatını kaybetti; bu kişilerin ya yaşının büyük olduğu ya da başka bir sağlık sorunlarının bulunduğu aktarıldı.

İngiltere'deki İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) da aşılar ve kalp iltihabı arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Kurumun raporuna göre genç erkeklerde genelde ikinci dozdan sonra görülen bu vakalar çok seyrek; aynı zamanda hastalar çok kısa sürede standart bir tedavi ve dinlenmeyle hastalığı atlatabiliyor.

Çoğu vaka aşıdan 14 gün sonra görülüyor.

Geçen ay ABD'de de olduğu gibi İngiltere ve Avrupa'da da miyokardit ve perikardit resmi olarak aşıların yan etkileri arasında sıralanacak.

BBC
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