Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa’da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olarak belirlendiğini duyurdu.
05.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:09
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.
Avrupa'da geçen ayki ortalama sıcaklık, 2007 yılı ocak ayında kırılan rekorun 0,2 derece daha üzerine çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com