Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?

26.10.2019 17:29

Avrupa, bu gece saatleri bir saat geri alıyor.



Avrupa Parlamentosu geçen mart ayında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullanmıştı. İki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik genel kurulda oylanarak kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle