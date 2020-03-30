Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm: Portekiz'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu
30.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:44
Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu.
Gencin bağışıklık sistemini zayıflatabilecek olan sedef hastalığı dışında hiç bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com