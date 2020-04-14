Avrupa'da koronavirüs sebebiyle engelli insanları bekleyen tehlike nedir?

Cesar Gimenez 46 yaşında İspanya'da yaşayan engelli bir vatandaş... Kendisi Latince, Rumca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışırken 2003 yılında yaşadığı bir beyin kanaması sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Cesar ile aynı kaderi paylaşan bir diğer isim ise Belçika'da yaşayan Alice Jorge. Alice, herhangi bir sağlık personelinin yardımı olmadan neredeyse hiçbir işini yapamıyor. Euronews.com'da Görüntüle