Avrupa'da İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY) dün gerçekleştirdiği 729 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY) dün gerçekleştirdiği 729 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. 20 - 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu.

EUROCONTROL, 26 Mayıs Çarşamba gününe ait rakamları açıkladı. Buna göre, Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısı iki hafta önceki rakamlara göre Avrupa geneli uçuşlarda yüzde 5 artışla 13 bin 337 uçuş gerçekleşti. Türkiye'deki uçuşlar yer aldığı verilere göre koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük kapanma döneminin sona ermesiyle uçuşlarda yüzde 64 oranında artış gözlemlendi. Haftalık verilere göre, İstanbul Havalimanı 20 - 26 Mayıs tarihleri arasında günlük ortalama 578 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 507 uçuşla Paris Charles Daulle ve 504 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti

THY'Yİ AİR FRANCE VE LUFTHANSA TAKİP ETTİ

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre Türk Hava Yolları 729 uçuşla Avrupalı havayolu şirketleri arasında ilk sıradaki yerini aldı. THY'yi, 467 uçuşla Fransız Havayolu şirketi Air France, 386 uçuşla Alman Havayolları şirketi Lufthansa takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız