Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?

17.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:58

Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?



ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre, Fransa'da 5.72 milyon Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8 anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle