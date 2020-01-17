Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?
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Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?

Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?

17.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:58
Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?

'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?


ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre, Fransa'da 5.72 milyon Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8 anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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