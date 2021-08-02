Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
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Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak

Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na yardım uçaklarının ne zaman geleceğini sordu. Delegasyon hesabı verdiği yanıtta, Hırvatistan'dan gelen uçağın Türkiye'ye ulaştığını, İspanya'dan gelen uçakların ise yarın öğle saatlerinde Türkiye'de olacağını bildirdi.

Cennet bölgelerindeki yangınlarla boğuşan Türkiye, söndürme çalışmalarının hızlandırılması adına Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Ankara'nın çağrısı kısa sürede yanıt bulurken, Hırvatistan ve İspanya'dan toplamda 3 Canadair uçağı gönderileceği belirtildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından AB Türkiye delegasyonunu etiketleyerek, uçakların ne zaman geleceğini sordu.

"YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR"

Delegasyonun resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Paylaşımda, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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