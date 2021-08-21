Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021

Fakültemiz Dekan Vekili ve aynı zamanda Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT tarafından TÜBİTAK UFUK 2020 çerçevesinde "2028- Ağlara Üyelik Desteği" programına sunulan Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımcı olduğu proje kabul edilmiştir.