Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
Avrasya Araştırma Şirketi'nden siyasi partilerle ilgili yeni tahminler geldi. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter'dan çarpıcı paylaşımlarda bulundu. AK Parti'den 50-60 istifanın olacağına vurgu yapan Özkiraz, "AK Parti bırakın seçim kazanmayı meclise girerse şükredecek." ifadelerini kullandı.
Yerel seçimleri yüzde 98'lik başarıyla tahmin eden, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini ise tam isabetle bilen Avrasya Araştırma Şirketi'nden siyasi partilerle ilgili yeni tahminler geldi.
Şirket başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından bazı tahminlerde bulundu. "Düşündüğümü, röportajlarda söylediğimi şuraya da yazayım" diyerek sözlerine başlayan Özkiraz, "AK Parti bırakın seçim kazanmayı meclise girerse şükredecek. AK Parti 2020-2022 arasında mutlaka bölünecek.
"İSTİFALAR GELECEK"
20-30'lu hatta 50-60'lı istifalar olacak (2020 sonu ile 2022 arasında). Geriye sadece posası kalacak ve DSP Gibi bir anda çakılacak. MHP mi? O hep kazanır, ana muhalefet olacak. Bu günler herkese ders olacak, demokratik bir parlamenter sistem kurulacak." ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek