AVMler kaçta kapanıyor? AVM kapanış saatleri: İstanbul'da 24 Ocak 2022 AVMler kaça kadar açık? Son dakika Bugün AVMler erken mi kapanacak?

AVM çalışma saatleri İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle değiştirildi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezlerine gidecek olanlar bu işletmelerin kaçta kapandığını araştırmayı sürdürüyorlar. Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor, 24 Ocak 2022 AVM kapanış saati kaç oldu? İstanbul'da 24 Ocak 2022 AVMler kaça kadar açık?

AVMler kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ocak ayı ile birlikte İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeni olması sebebiyle bazı tedbirler alınıyor.

AVMLER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumusz etkiledi. Ulaşım sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle kamu kurumlarında mesai 15.30'da sona ererken, AVM'lerin de kapanış saati 19.30'a çekildi.

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