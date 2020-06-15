"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu yaptığı açıklamada AVM'lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının bir hata olduğunu söyledi. Özdemiroğlu, "Çeşitli kentlerdeki AVM'lerden yağmur gibi vaka haberleri geliyor. Hemen önlem alınmalı" şeklinde konuştu.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ve Bodrum'daki AVM ve mağazalardan çok sayıda koronavirüs vakası haberleri aldıklarını açıkladı.

"1 HAZİRAN ERKEN BİR KARAR"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a yaptığı açıklamada, çeşitli kentlerdeki AVM'lerden yağmur gibi vaka haberleri geldiğinin altını çizen Özdemiroğlu, şunları söyledi:

"Sendikamıza koronavirüs vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağazada ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM'lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM'lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan koronavirüs rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır."

"KOVİD-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN"

Özdemiroğlu, "AVM'lerin kapatılması ile birlikte tüm çalışanlar ücretli izinli sayılmalı, ekonomik ve sosyal haklarından kesintiyle gidilmeksizin tüm hakları eksiksiz ve tam olarak ödenmelidir. Kovid-19 meslek hastalığı sayılmalı" dedi.