AVM'den mobil uygulama kampanyası
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AVM'den mobil uygulama kampanyası

22.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:56
AVM'den mobil uygulama kampanyası

Akasya Alışveriş Merkezi, mobil uygulaması ile müşterilerine hediye fırsatı sunduğunu duyurdu.

Akasya Alışveriş Merkezi, mobil uygulaması ile müşterilerine hediye fırsatı sunduğunu duyurdu. 25 Nisan'a kadar mobil uygulamaya her gün giriş yapanların çekiliş hakkı kazanabileceği bildirildi.

Acıbadem'de yer alan Akasya Alışveriş Merkezi, mobil uygulaması ile müşterilerine hediye kazandıracağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "22 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında mobil uygulamaya her gün giriş yaparak yeni bir çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Ödüller arasında; 1 adet Apple Watch S3, Ipad ve Airpods yer alıyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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