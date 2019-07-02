AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar
Animasyon ve filmlerle hayatımıza giren karakterler, bu defa halayla karşımızda.
Herkesin, çocukluğundan bu yana hayran olduğu veya takip ettiği bir süper kahraman figürü vardır. Her yeni filmini merakla beklediğimiz süper kahramanlar, bu defa sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
HALAY ÇEKTİLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dinazor ve süper kahraman kıyafetlerinin içindeki animatörler halaya durunca izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Bültenler
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
Son Dakika Haberleri