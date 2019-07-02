AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

Herkesin, çocukluğundan bu yana hayran olduğu veya takip ettiği bir süper kahraman figürü vardır. Her yeni filmini merakla beklediğimiz süper kahramanlar, bu defa sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

HALAY ÇEKTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dinazor ve süper kahraman kıyafetlerinin içindeki animatörler halaya durunca izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Bültenler