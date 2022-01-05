AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Mangga Dua Mall isimli bir alışveriş merkezinde çalışan Rizki, yürüyen merdivendeyken alt kattaki arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşıyla şakalaştığı sırada Rizki'nin başı, yürüyen merdivenin trabzanıyla duvar arasına sıkıştı.

İMDADINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

Durumu fark edenler hemen yürüyen merdiveni durdurdu. Ancak Rizki başını sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekti. Talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti. Önce yürüyen merdivenin ters yönde hareket ederek Rizki'nin başını serbest bırakmaya çalışan çevredekiler, uzun süren gayretler sonucu adamı kurtarmayı başardı.

MAĞDUR, AVM'DE BİR MAĞAZANIN ÇALIŞANI ÇIKTI

Alışveriş merkezi yetkilisi Jessica Melissa, "Mağdur, AVM'deki bir mağazanın çalışanı. Olay olduğu esnada birinci kattan ikinci kata çıkmaya çalışıyordu. Mağdur aşağıya baktığı sırada başı yürüyen merdivenin trabzanı ile duvar arasına sıkıştı" dedi.

CİDDİ BİR YARALANMA BULUNMUYOR

Rizki'nin olayın ardından sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Melissa, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığını yalnızca başı ve omuzlarında hafif sıyrıkların oluştuğunu kaydetti. O anlar çevredekilerin kameralarına da yansıdı.

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