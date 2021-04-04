Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı

Kanada'da gerçekleşen golf maçı sırasında bir kartal, havada gözüne kestirdiği bir martıyı takip edip yakaladıktan sonra sahaya indirip herkesin gözü önünde yedi. O anlar maçı takip eden izleyiciler tarafından kamera ile anbean kayda alındı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılan golf maçı esnasında kartalın martıyı yakalamaya çalıştığını gören bir kişi telefonunu çıkarıp video çekmeye başladı.

SAHANIN ORTASINA İNDİRİP PARÇALADI

Görüntülerde, martının kaçmaya çalışması kartalın ise takibi yer aldı. Kartalın martıyı havada yakalayıp golf sahasının ortasına indirmesi ve pençeleri ile öldürdükten sonra herkesin gözü önünde yemeye başlaması da videoda yer aldı. Martıyı yiyen kartal, bir süre sonra ağzında küçük bir parça ile tekrar havalandı.

Ulusal Kartal Merkezi yetkilileri, normalde kartalın sadece balıklar ile beslendiğini ama nadir de olsa kuşları da yediğini söylediler.