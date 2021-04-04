Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Kanada'da gerçekleşen golf maçı sırasında bir kartal, havada gözüne kestirdiği bir martıyı takip edip yakaladıktan sonra sahaya indirip herkesin gözü önünde yedi. O anlar maçı takip eden izleyiciler tarafından kamera ile anbean kayda alındı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılan golf maçı esnasında kartalın martıyı yakalamaya çalıştığını gören bir kişi telefonunu çıkarıp video çekmeye başladı.

SAHANIN ORTASINA İNDİRİP PARÇALADI

Görüntülerde, martının kaçmaya çalışması kartalın ise takibi yer aldı. Kartalın martıyı havada yakalayıp golf sahasının ortasına indirmesi ve pençeleri ile öldürdükten sonra herkesin gözü önünde yemeye başlaması da videoda yer aldı. Martıyı yiyen kartal, bir süre sonra ağzında küçük bir parça ile tekrar havalandı.

Ulusal Kartal Merkezi yetkilileri, normalde kartalın sadece balıklar ile beslendiğini ama nadir de olsa kuşları da yediğini söylediler.

Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:53:13. #1.16#
title