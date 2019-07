Avengers: Endgame, Yeniden Vizyona Girmesine Rağmen Avatar'ın Gerisinde Kaldı

Avengers: Endgame'in yeniden gösterime girmesinin ardından birçok kişi, Avatar'ın tahtının sallandığını tahmin etmişti ancak olaylar pek de beklendiği şekilde gelişmedi.

Marvel Cinematic Universe'ün en büyük etkinliklerinden biri olan Avengers: Endgame'in tekrardan vizyone girmesi, ABD'de 5,5 milyon dolar, dünya çapındaysa 2,3 milyon dolarlık bir gelir elde etse de bu sayılar, Endgame'in Avatar'ı geçmesi için yeterli olmadı.

Şu anda 2,76 milyar dolarlık bir hasılatı bulunan Avengers: Endgame, 2,78 milyar dolar hasılatı bulunan Avatar'ın yaklaşık 27 milyon dolar arkasında bulunuyor.

The Hollywood Reporter'ın verilerine göre Avengers: Endgame'in 27 milyon dolarlık bir ekstra gelir elde etmesi imkansız olarak görülüyor. Spider-Man: Far From Home'un da bu hafta vizyona gireceği düşünüldüğü zaman Marvel hayranlarının eski film yerine yenisini tercih edeceğini söyleyebiliriz.