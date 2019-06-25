Avengers: Endgame Filminin Yeni Versiyonuna Eklenen Sahneler Belli Oldu

Disney, Avatar'ın rekorunu kırmaya kafayı takmış durumda. Zirveye çıkmaya bu kadar az kalmışken vazgeçmeye hiç niyeti olmayan firma, Avengers: Endgame filmini bu haftasonu, yeni eklenen sahnelerle tekrar gösterime soktu.

Şu anda Avatar'ın 38 milyon dolar gerisinde bulunan film, yeni versiyonunda bir silinmiş sahneye ve bitiş jeneriklerinde bazı ek görüntülere sahip. Filmde yer alan silinmiş sahne ve Stan Lee anısına hazırlanan kısım, Blu-Ray versiyona da eklenecek.

Avengers: Endgame'deki yeni sahnenin Katherine Langford'un oynadığı sahne olacağı, büyümüş Morgan Stark'ı göreceğimiz iddia ediliyordu. Ne yazık ki sahne onunla değil, yeşil dev Hulk ile ilişkili bir sahne. Ayrıca Spider-Man: Far From Home filminin de ufak bir tanıtımı var. Bazı gösterimlerde Russo Kardeşler tarafından yapılan tanıtımı da görüyoruz.

Avengers: Endgame'in yeniden gösterimini sinemalarda yakalyamazsanız, silinmiş sahneleri Avengers: Endgame'in dijital ve Blu-ray versiyonlarında bulabilirsiniz.