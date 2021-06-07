Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol Kozluk Avcılar Derneğine ziyaret etti
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Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol Kozluk Avcılar Derneğine ziyaret etti

Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol Kozluk Avcılar Derneğine ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol, Kozluk Avcılar Derneğini ziyaret etti.

Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Ersin Düzyol, Kozluk Avcılar Derneğini ziyaret etti.

Düzyol ziyarete ilişkin gazetecilere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gerçekleştireceği ziyarete Batman'dan başladığını belirterek, bölge illerinde dernek başkanları ile bir araya geleceğini söyledi.

Avcıların sıkıntılarını dinleyip, bilgilendirmede bulunacaklarını dile getiren Düzyol, bunun sonucunda federasyon çalışmalarının olacağını aktardı.

Düzyol, "Biz doğayı, sulak alanları ve yaban hayatı korumak için varız. Onlar yoksa biz de yokuz, avcılıkta olmaz. Avcılık insanlık tarihi var olduğundan beri yapılan bir faaliyet. Atalarımızdan kalan bir gelenek." dedi.

Kozluk Avcılar Derneği Başkanı Gürgin Kalkan ise Düzyol' ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yasal haklar çerçevesinde, doğayı ve yaban hayatı koruyup, faaliyet yürüteceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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Avcılık ve Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu Genel Başkanı Düzyol Kozluk Avcılar Derneğine ziyaret etti - Haberler
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