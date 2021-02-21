Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan Şahin, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri tarafından tedavi edildi.
'ŞAHİN DOĞANIN DENGESİ İÇİN ÖNEMLİ KUŞTUR'
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Özellikle Şahin ve Atmaca gibi yırtıcı kuşlar, güvercinleri ve kümes hayvanlarını avladıkları gerekçesiyle bilinçsiz kişiler tarafından vurulduğu görülmektedir. Genellikle kırsal alanlarda görülen şahinlerin beslenme grubunu tarla faresi, kuşlar, tavşanlar, sürüngenler, amfibiler, böcekler gibi canlılar oluşturmaktadır. Doğal yaşam alanları küçüldükçe beslenmelerinde güçlük çekmektedirler. Çiftçilerin önemli sorunu olan fare gibi kemirgen zararlılarının sayısını kontrol altında tutarak çoğalmalarını önlediklerinden, doğal denge için çok önemli kuş türlerindendir" dedi.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN