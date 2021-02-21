Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli
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Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli

21.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:41
Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan Şahin, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri tarafından tedavi edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan Şahin, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri tarafından tedavi edildi.  Kuşadası'nda, dün vatandaşlar tarafından kanadından yaralı bir şahin bulundu. Vatandaşlar yaralı şahini EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldız'a teslim etti. Çekilen röntgen filminde, avcılar tarafından vurulduğu belirlenen şahinin sağ kanadında kırık olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılıp, şahinin kırılan kanadına platin takıldı. 1 gün gözetim altında tutulan şahin, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Kanat Ger Topluluğu'nda tedavisine devam edilmesi sağlanacak yaralı şahinin, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

'ŞAHİN DOĞANIN DENGESİ İÇİN ÖNEMLİ KUŞTUR'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Özellikle Şahin ve Atmaca gibi yırtıcı kuşlar, güvercinleri ve kümes hayvanlarını avladıkları gerekçesiyle bilinçsiz kişiler tarafından vurulduğu görülmektedir. Genellikle kırsal alanlarda görülen şahinlerin beslenme grubunu tarla faresi, kuşlar, tavşanlar, sürüngenler, amfibiler, böcekler gibi canlılar oluşturmaktadır. Doğal yaşam alanları küçüldükçe beslenmelerinde güçlük çekmektedirler. Çiftçilerin önemli sorunu olan fare gibi kemirgen zararlılarının sayısını kontrol altında tutarak çoğalmalarını önlediklerinden, doğal denge için çok önemli kuş türlerindendir" dedi.


- Aydın
Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli
Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli
Avcıların vurduğu yaralı şahine yardım eli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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