İki günde 540 hayvanı katledildi, sosyal medya ayağa kalktı
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İki günde 540 hayvanı katledildi, sosyal medya ayağa kalktı

25.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:47

Portekiz'de avcılar, iki günde 540 yabani hayvani öldürdü. Yapılan katliama ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Portekizli yetkililer, İspanyol avcıların ülkede 540 yabani hayvanı öldürmesine sert tepki gösterdi. Öte yandan söz konusu avın, Portekiz'in orta kesimindeki Torre de Bela av bölgesi yakınlarında bulunan Azambuja'da 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"İĞRENÇ BİR ÇEVRE SUÇU"

Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes olayı "iğrenç bir çevre suçu" olarak tanımlayarak 16 İspanyol avcının cezalandırılması gerektiğini savundu.

Avcılar, iki günde 540 hayvanı katletti! Sosyal medya ayağa kalktı

GEYİK POPÜLASYONUNUN ÇOĞUNLUĞU KATLEDİLDİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre katliamı andıran olaya ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı. Bölgede hayvanların tekil olarak avlamaya izin verilse de, söz konusu olayda bölgedeki geyik popülasyonunun çoğunluğunun öldürüldüğü bildirildi. Yaklaşık 1100 hektarlık alanın çevresinin kapalı olduğu, öldürülen 540 hayvanın avcılardan kaçma şansının bulunmadığı belirtildi.

Avcılar, iki günde 540 hayvanı katletti! Sosyal medya ayağa kalktı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hayvanları ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları birbiri ardına açıklamalar yaparak olaya tepki gösterdi.

Torre de Bela av alanının yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

İki günde 540 hayvanı katledildi, sosyal medya ayağa kalktı
Haber Yorumları (4)
EMRE: Gerçekten anlamıyorum bu insanları neden böyle yapıyorlar, o hayvanlar adaptasyonu, doğanın kısır döngüsünü sağlayan birer altınlar. . .
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D İ Y O J E N: MASUMLARIN CEHENLEME DECCAL ŞEYTAN İNSAN. Var oluşundan beni günaha kana bulanan insan. aynı karından geldiğine bile acımayan insan. var olanı yok eden sömüren insan. yaradan olsa şimdiye kadar çekerdi fişinizi. bizler şeytana pabucunu ters giydirdikçe o göbeğini kaşıyıp bir bira daha açıp bu katliama seyirci.
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NAZİ: Sizi böyle toplayıp yakmak lazım
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